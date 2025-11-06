Терапевт заявил об опасности осенней листвы
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Опавшая листва, которая на первый взгляд выглядит совершенно безвредной, может представлять угрозу для здоровья человека. В особенности осторожность нужно проявлять тем, кто страдает аллергией, — у них может развиться аллергический кашель или общая аллергическая реакция. Об этом заявил терапевт Денис Прокофьев.
«Листва, в первую очередь, может вызвать аллергию. На самих листьях, на самом деле, расположено достаточно большое количество пыли, бактерий, микробных грибков. И когда зачастую приносят букет, это все фактически превращается в такой аллергенный аэрозоль и очень сильно раздражает дыхательные пути, и на фоне этого возникает аллергический кашель, либо общая аллергическая реакция», — рассказал Прокофьев в интервью радио Sputnik.
Врач также обратил внимание на дополнительные риски, связанные со сбором листвы вблизи автомобильных дорог. Такие листья накапливают вредные примеси, включая сажу и соединения тяжелых металлов. Попадание этих веществ в организм чревато не только аллергическими проявлениями, но и развитием кишечных и паразитарных инфекций. В связи с этим Денис Прокофьев рекомендует собирать осенние букеты исключительно в экологически благополучных зонах — парках и лесных массивах, расположенных на значительном удалении от столицы.
Терапевт посоветовал обязательно обрабатывать собранную листву перед тем, как украшать ей дом. Необходимый минимум включает тщательное промывание и последующее высушивание листьев — эти меры существенно повышают безопасность использования природного материала. Кроме того, специалист настоятельно рекомендует избегать присутствия осенних композиций в детских комнатах, а также в помещениях, где находятся люди с диагностированной бронхиальной астмой или склонностью к аллергическим реакциям на цветение и пыль.
Ранее кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Олег Морунов рассказал о причинах ухудшения здоровья в осенние месяцы. Три ключевых фактора этого включают в себя недостаток ультрафиолетового излучения, который снижает синтез витамина D в организме; «офисный синдром» — люди проводят больше времени в закрытых помещениях с сухим воздухом; а также психоэмоциональное напряжение — начало осени традиционно характеризуется интенсификацией рабочих процессов, что становится источником хронического стресса, передает VSE42.RU.
