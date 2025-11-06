Логотип РИА URA.RU
Куда россияне поедут на Новый год

В топ популярных новогодних направлений для россиян входят ОАЭ, Египет и Таиланд
06 ноября 2025 в 16:02
По словам Рубцова, Вьетнам является лидером по продажам новогодних туров

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россияне выбирают для новогодних туристических поездок Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку. Об этом рассказал соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Владимир Рубцов.

«Самые популярные направления — это <...> [Объединенные] Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка», — сказал Рубцов. Его слова приводит «Известия».

По его словам, больше всего туров сейчас продается во Вьетнам. Рубцов отметил, что россияне активно бронируют поездки в теплые страны. Вместе с тем он пояснил, что чем дальше находится страна, тем более длительные туры выбирают путешественники. Эксперт также сообщил, что туры в ОАЭ и Таиланд сейчас стали дешевле в рублях.

Рубцов также отметил, что россияне продолжают ездить и в страны Европы. По его словам, туристов не пугают долгие перелеты через другие страны. Среди самых доступных направлений эксперт выделил Египет с теплым морем, Турцию с хорошим отдыхом и вкусной едой. Также он назвал Белоруссию, в которую можно съездить и посетить экскурсионные программы по доступным ценам.

Кроме того, Рубцов обратил внимание на то, что в настоящее время путевки на новогодние каникулы пользуются максимальным спросом среди российских туристов. Вместе с тем он указал, что стоимость туристических поездок, запланированных после 12 января, окажется значительно ниже для россияне, если сравнивать туры с ценами праздничного сезона.

Комментарии (1)
