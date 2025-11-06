Названы продукты, которые уже можно покупать к Новому году

«Маринованные огурцы, каперсы, оливки, консервированная кукуруза и горошек могут храниться очень долго и не потерять своих свойств. То же самое касается и бакалейной группы: крупы для гарниров, макаронные изделия, растительные и оливковые масла, уксус. Их покупка в спокойной обстановке позволит выбрать продукт оптимального качества, не переплачивая за ажиотажный спрос в конце декабря», — сообщили в Роскачестве. Комментарий приводит RT. В ведомстве уточнили, что при покупке продуктов важно смотреть на то, как сохранена упаковка. Также в список продуктов вошли шоколад, сгущённое молоко, сухофрукты, орехи.