Названы продукты, которые уже можно покупать к Новому году
В списке оказались консервированные продукты и некоторые сладости
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Был представлен перечень продуктов, которые можно покупать к новогоднему столу заранее. О списке рассказали в Центре компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.
«Маринованные огурцы, каперсы, оливки, консервированная кукуруза и горошек могут храниться очень долго и не потерять своих свойств. То же самое касается и бакалейной группы: крупы для гарниров, макаронные изделия, растительные и оливковые масла, уксус. Их покупка в спокойной обстановке позволит выбрать продукт оптимального качества, не переплачивая за ажиотажный спрос в конце декабря», — сообщили в Роскачестве. Комментарий приводит RT. В ведомстве уточнили, что при покупке продуктов важно смотреть на то, как сохранена упаковка. Также в список продуктов вошли шоколад, сгущённое молоко, сухофрукты, орехи.
В 2026 году новогодние праздники продлятся 12 дней. Они будут идти с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.