30 марта 2020

В Минобороны РФ тестируют лекарство от малярии для лечения коронавируса

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
В России тестируют противомалярийный препарат для лечения коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лекарство от малярии «Мефлохин», которым в России решили лечить больных коронавирусом, легко переносится человеком и вполне может стать эффективным препаратом для лечения COVID-19. Клинические испытания проводятся совместно с микробиологами Минобороны РФ. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мефлохин и гидрохлорид — аналоги обозначенных препаратов хина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием», — сказала Скворцова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» [цитата по РИА «Новости»].

По ее словам, ФМБА проводит исследования препарата вместе с Институтом микробиологии Министерства обороны. В их распоряжении три тысячи упаковок «Мефлохина» для проведения клинических исследований, после которых ведомство будет готово передать препарат в больницу в Коммунарке.

Скворцова также подчеркнула, что препарат может быть эффективен не только для лечения, но и для профилактики: «Если это подтвердится в клинических исследованиях, то у нас появится эффективное средство».

Ранее, как напоминает RT, ФМБА представило схему лечения коронавируса на основе «Мефлохина». Позже доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова подтвердила, что этот препарат действительно может быть эффективным и гораздо менее токсичен своих аналогов.

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