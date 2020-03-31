Трамп: Россия прислала США «очень большой самолет» с медицинским оборудованием

Дональд Трамп рассказал о помощи России в связи с пандемией коронавируса Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса прислала США самолет с медицинским оборудованием. Об этом американский лидер заявил на брифинге в Белом доме в понедельник.

«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи <…>. Россия прислала нам очень и очень большой самолет <…> медицинского оборудования. Это очень мило», — приводит ТАСС слова Трампа.

Ранее, как напоминает RT, президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможности взаимодействия двух стран по противодействию распространения COVID-19. Также главы государств обменялись мнениями о текущей ситуации на нефтяном рынке и договорились о консультациях по этому вопросу на уровне министров энергетики.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 693,8 тысяч человек. Лидером, по данным Университета Джонса Хопкинса, стали США (156,9 тысяч).