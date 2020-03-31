Часть ямальцев срочно проверят на коронавирус

До конца выходных проверят всех сотрудников ямальских вокзалов и аэропортов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всех сотрудников аэропортов и железнодорожных вокзалов, расположенных на территории ЯНАО, в обязательном порядке проверят на коронавирус. Соответствующее постановление было подписано главным санитарным врачом Ямала Людмилой Нечепуренко.

Согласно опубликованному территориальным управлением Роспотребнадзора по ЯНАО документу, обследование должно быть проведено до конца объявленных выходных. «Провести тестирование на новую коронавирусную инфекцию сотрудников аэропортов и железнодорожных вокзалов», — говорится в постановлении.

Уже сегодня списки всех сотрудников аэропортов и вокзалов с указанием их персональных данных, в том числе дат рождения и адресов проживания, должны быть переданы в окружной центр гигиены и эпидемиологии (ФБУЗ ЦГиЭ в ЯНАО) и его филиалы. После окончания обследования сведения о результатах должны быть переданы в окружной Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности по коронавирусу действует на территории ЯНАО с 16 марта. За это время в регионе не было зафиксировано ни одного случая заболевания. По последним данным оперативного штаба, в больницах находятся 15 человек, ранее контактировавших с заболевшими, еще 934 остается на карантине в режиме самоизоляции.

В ЯНАО отменены все массовые мероприятия, концерты и спортивные соревнования, школы переходят на дистанционное обучение. Людям старше 60 лет рекомендовано без острой необходимости не покидать своих жилищ.

Между тем власти не стали вводить режим всеобщей самоизоляции, как это произошло в Москве и ряде регионов. Пока, как сообщают близкие к оперштабу источники, речь идет об усилении данных мер в отношении лиц пенсионного возраста, как наиболее подверженной заболеванию группе.