30 марта 2020

Россияне начали скупать морозильные камеры для запаса продуктов. Спрос вырос на 1700%

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины электроники Курган, эльдорадо, холодильники
Россияне покупают морозильные камеры, чтобы запастись продуктамиФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В связи с пандемией коронавируса россияне начали скупать морозильные камеры, чтобы сделать дополнительные запасы продуктов. Об этом журналистам рассказали участники рынка.

«Рост спроса на этот товар, по данным онлайн-ритейлеров, за последние две недели доходил до 1700%», — пишет газета «Известия». Также, как отмечается люди скупают и другие товары, необходимые для длительной изоляции — наушники для удаленной работы, измельчители отходов, чтобы реже выносить мусор, а также генераторы на случай перебоев с электричеством.

Всплеск спроса на морозильные камеры, в частности, зафиксировали на маркетплейсе «Беру», «Яндекс.Маркете» и «Холодильнике.ру»

30 марта, напомним, Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать меры по введению режима самоизоляции граждан. По его условиям, люди могут покидать свои дома и квартиры только в случае обращения за экстренной медпомощью в больницу, похода в магазин, аптеку и на работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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