Россияне покупают морозильные камеры, чтобы запастись продуктами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В связи с пандемией коронавируса россияне начали скупать морозильные камеры, чтобы сделать дополнительные запасы продуктов. Об этом журналистам рассказали участники рынка.

«Рост спроса на этот товар, по данным онлайн-ритейлеров, за последние две недели доходил до 1700%», — пишет газета «Известия». Также, как отмечается люди скупают и другие товары, необходимые для длительной изоляции — наушники для удаленной работы, измельчители отходов, чтобы реже выносить мусор, а также генераторы на случай перебоев с электричеством.

Всплеск спроса на морозильные камеры, в частности, зафиксировали на маркетплейсе «Беру», «Яндекс.Маркете» и «Холодильнике.ру»

30 марта, напомним, Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать меры по введению режима самоизоляции граждан. По его условиям, люди могут покидать свои дома и квартиры только в случае обращения за экстренной медпомощью в больницу, похода в магазин, аптеку и на работу.