В условиях карантина детские сады Тюменской области ужесточили отбор дошкольников в дежурные группы

Детские сады в условиях карантина работают не для всех Фото: Анна Майорова © URA.RU

Детские сады Тюменской области ужесточили отбор дошкольников в дежурные группы во время карантина. Информацию об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также вопрос широко обсуждается в родительских чатах популярных мессенджеров.

«Таких дежурных групп немного и места в них строго ограничены: туда принимают детей после того, как родители предоставят справку с места работы о том, что вынуждены работать в условиях карантина. Это медики, сотрудники экстренных служб, например. Но если ты работаешь в частной фирме, которая занимается торговлей, то ребенка уже не возьмут. Нужно уже решать этот вопрос самостоятельно», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Получить оперативный комментарий в региональном департаменте образования URA.RU не удалось: на звонки редакции там никто не ответил. На официальном сайте ведомства указано, что списки детей, которые могут посещать дежурные группы дошкольных учреждений во время карантина формировались заранее. Каждая такая группа может принять не более 12 детей.

«Будут работать только дежурные группы для детей, чьи родители продолжат трудиться, обеспечивая бесперебойную работу больниц и аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости и других», — пояснили в департаменте образования Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, кто в Тюменской области продолжит работать в условиях карантина.