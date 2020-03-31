В час ночи на 31 марта был перекрыт доступ в главный парк Тюмени — Цветной бульвар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ночью с 30 на 31 марта коммунальные службы администрации Тюмени закрыли все парки и перекрыли доступ на набережную. Работы проводились после распоряжения Александра Моора об усилении мер по профилактике распространения коронавируса, сообщили URA.RU в администрации Тюмени.

«Запрещается посещение парков, скверов, набережных, детских площадок и других общественных мест», — отмечают в пресс-службе мэрии. Вход в парки частично перекрыли специальными лентами, а там, где это было возможно — забили железными щитами. На набережную реки Туры теперь также не пройти — проходы на нее также закрыты специальными перегородками.

Тюменцы активно постят фото и видео процесса в соцсетях. «Горсад закрывается. Поели шашлычки, все из-за вас», — возмущается автор одного из видео, снятого в час ночи. «Если бы все сидели по домам, то власти увидели бы, что люди соблюдают карантин, а значит всё нормально, и ничего дополнительно вешать не надо. Но, как оказалось, некоторые не понимают ничего, кроме сигнальной ленты и охраны, в результате имеем что имеем», — пишет житель города Андрей Рянин. Его поддерживают в комментариях «До людей же не доходит, что может все обернуться куда маштабнее, чем есть. В Италии и Китае тоже с малого начиналось. Устроили детский сад, шашлыки в парках», — пишет тюменец Дмитрии Овчинников.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса из-за массового нарушения режимов самоизоляции. Кроме закрытия общественных мест, все предприятия и учреждения региона обязали нанести разметку в размере полутора метров — дистанцию, которую должны будут соблюдать жители. Кроме того, были заблокированы транспортные карты льготников — пенсионеров, студентов и школьников.