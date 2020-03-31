Челябинская область на девятом месте среди регионов России по количеству зараженных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинская область вышла на девятое место в России по числу зараженных коронавирусом, в регионе готовятся к ужесточению карантинных мер. При этом число жителей области, у которых новосибирский центр «Вектор» подтвердил диагноз коронавирусной инфекции, осталось прежним — 14 человек. Об этом сообщил на брифинге 31 марта губернатор Алексей Текслер. Южноуральцев с условно-положительными результатами анализов стало восемь (+1).

«Число заболевших не изменилось, — заявил глава региона. — Я дал распоряжение проверять на коронавирус всех, у кого есть подозрение даже на ОРВИ».

По его словам, он рассматривает возможность введения в регионе более жестких карантинных мер по образцу других регионов. «Возможно, в ближайшее время такое решение будет принято. По улицам будут запущены машины с громкоговорителями, которые будут оповещать об этом». На сегодня в регионе выявлено 73 нарушения карантинного режима — всего полиция провела 781 проверку.

30 марта губернатор сказал, что в области не собираются ужесточать карантинные меры по московскому образцу. Власти сочли удовлетворительным поведение жителей в период «вхождения» региона в нерабочую неделю. Некоторые челябинцы, однако, продолжают демонстративно нарушать введенные запреты.