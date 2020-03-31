Кадыров отчитал российских губернаторов из-за коронавируса

Кадыров считает, что губернаторы большинства регионов России медлят с введением мер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В большинстве регионов России медлят с решением вопросов по противодействию пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телекомпании Грозный.

«Президент сделал обращение к народу, государство принимает необходимые меры, строят больницы, создают допместа для экстренных случаев, закупаются медикаменты, а мы, регионы, еще не чувствуем всю эту ситуацию, мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — сказал Кадыров.

Глава Чечни считает, что время очень важно в борьбе с коронавирусом. Чем быстрее региональные власти введут необходимые меры, тем больше жизней будет спасено. Он отметил, что большинство российских регионов сегодня начали принимать меры, которые в Чечне приняли еще две недели назад. Ограничения вводили постепенно, чтобы не вводить в стресс жителей республики.

Кадыров подчеркнул, что при необходимости Чечня готова оказать помощь в борьбе с COVID-2019 соседним регионам. Обеспечить их медикаментами и продовольствием.

Чечня первой из российских регионов закрыла все рестораны, кафе и другие заведения общепита, сообщает « Царьград ». Соответствующее распоряжение Рамзана Кадырова вступило в силу с 23 марта. Спустя несколько дней, 28 марта, власти республики ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни. По информации « Федерального агентства новостей », ввели ограничения на передвижения внутри республики, на въезд в Грозный для всех, кроме жителей города, работников госорганов и жизнеобеспечивающих организаций. Улицы столицы патрулируют полицейские, которые через громкоговорители призывают население не выходить на улицы.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в настоящее время коронавирусом заражены 786 тысяч человек во всем мире, скончались от COVID-2019 почти 38 тысяч пациентов.