Кадыров отчитал российских губернаторов из-за коронавируса

В большинстве регионов России медлят с решением вопросов по противодействию пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телекомпании Грозный.
«Президент сделал обращение к народу, государство принимает необходимые меры, строят больницы, создают допместа для экстренных случаев, закупаются медикаменты, а мы, регионы, еще не чувствуем всю эту ситуацию, мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — сказал Кадыров.
Глава Чечни считает, что время очень важно в борьбе с коронавирусом. Чем быстрее региональные власти введут необходимые меры, тем больше жизней будет спасено. Он отметил, что большинство российских регионов сегодня начали принимать меры, которые в Чечне приняли еще две недели назад. Ограничения вводили постепенно, чтобы не вводить в стресс жителей республики.
Кадыров подчеркнул, что при необходимости Чечня готова оказать помощь в борьбе с COVID-2019 соседним регионам. Обеспечить их медикаментами и продовольствием.
Чечня первой из российских регионов закрыла все рестораны, кафе и другие заведения общепита, сообщает «
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в настоящее время коронавирусом заражены 786 тысяч человек во всем мире, скончались от COVID-2019 почти 38 тысяч пациентов.
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