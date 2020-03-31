30 марта 2020

В Екатеринбурге еще два человека вылечились от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, больница, карантин в отделении, больничное отделение
Еще два человека выздоровели и выписаны из больницыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге после выздоровления от коронавируса выписали из больницы еще двух человек. Об этом сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«С радостью сообщаю, что у нас в Екатеринбурге еще двоих пациентов, которым ставили диагноз коронавирус, выписали из больницы. Они здоровы. До этого, напомню, вылечились еще трое», — сообщил Куйвашев. По словам губернатора, карантинные меры работают — динамика заражения коронавирусом пока достаточно низкая.

«За сутки в больницу с предварительным положительным результатом теста на COVID-19 поступили только двое человек. Сейчас они чувствуют себя нормально, никаких осложнений нет», — добавил Куйвашев.

Глава области призвал сохранять бдительность и, несмотря на хорошую погоду, оставаться дома. Губернатор напомнил, что выходить из дома можно только за продуктами в ближайший магазин, за лекарствами в ближайшую аптеку, выкинуть мусор, а также выгулять домашних животных возле дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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