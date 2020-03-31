Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев из-за коронавируса перенес на два месяца разработку программы подготовки к проведению Всемирных студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге. Распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации региона. Разработка программы подготовки откладывается уже семь месяцев.
«Внести в распоряжение правительства Свердловской области от 6 сентября 2019 года следующие изменения: в пункте 1 слова „до 1 апреля 2020 года“ заменить словами „до 1 июня 2020 года“», — говорится в распоряжении. Ранее сроки уже сдвигались: вместо 29 ноября 2019 года дата была перенесена на 1 апреля 2020 года.
В областном департаменте информационной политики URA.RU объяснили причины переноса: «Это связано с введением в регионе особого режима в целях обеспечения безопасности уральцев в ситуации с COVID-19. На подготовку это не повлияет», — уточнили там.
Ранее Международная федерация университетского спорта (FISU) не разрешила строить новые корпуса УрФУ (будущая деревня Универсиады) в рамках подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.
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