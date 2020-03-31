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В ХМАО во время карантина в ночном клубе устроили вечеринку, а в фитнес-центрах проводились занятия. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне решили проигнорировать карантин и устроить вечеринку в ночном клубеФото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Сургуте молодые люди устроили вечеринку в ночном клубе «Марс», несмотря на запрет работы увеселительных заведений. А в Нефтеюганске попытались продолжить функционирование два фитнес-центра, об этих случаях URA.RU сообщили главы городов — Вадим Шувалов и Сергей Дегтярев.

Мэр Сургута оказался возмущен вечеринкой, которую устроило руководство заведения. «Подобной инфантильности и глупости я давно не встречал. И здесь я говорю не о владельце клуба — здесь все ясно, им движет желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время. О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу — вот чего понять не могу», — заявил Шувалов в своем аккаунте в Instagram. Он также добавил, что контроль за недопущением работы развлекательных и торговых объектов будет усилен.

Глава Нефтеюганска в разговоре с журналистом агентства сообщил, что во время проверок в городе было обнаружено два фитнес-центра, которые продолжали работу, несмотря на постановление губернатора Югры. «Они открывались в день на несколько часов, но все равно эти факты были зафиксированы», — сообщил Дегтярев. Он также добавил, что сейчас по этим фактам идет проверка.

Ранее URA.RU уже сообщало, что в Югре введены ограничительные меры, согласно которым работа малого и среднего бизнеса серьезно ограничена. Тем не менее, в ходе проверок выявляются нарушения этих запретов.

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Видео: surgut_afisha в Instagram

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