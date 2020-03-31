В Сургуте молодые люди устроили вечеринку в ночном клубе «Марс», несмотря на запрет работы увеселительных заведений. А в Нефтеюганске попытались продолжить функционирование два фитнес-центра, об этих случаях URA.RU сообщили главы городов — Вадим Шувалов и Сергей Дегтярев.
Мэр Сургута оказался возмущен вечеринкой, которую устроило руководство заведения. «Подобной инфантильности и глупости я давно не встречал. И здесь я говорю не о владельце клуба — здесь все ясно, им движет желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время. О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу — вот чего понять не могу», — заявил Шувалов в своем аккаунте в Instagram. Он также добавил, что контроль за недопущением работы развлекательных и торговых объектов будет усилен.
Глава Нефтеюганска в разговоре с журналистом агентства сообщил, что во время проверок в городе было обнаружено два фитнес-центра, которые продолжали работу, несмотря на постановление губернатора Югры. «Они открывались в день на несколько часов, но все равно эти факты были зафиксированы», — сообщил Дегтярев. Он также добавил, что сейчас по этим фактам идет проверка.
Ранее URA.RU уже сообщало, что в Югре введены ограничительные меры, согласно которым работа малого и среднего бизнеса серьезно ограничена. Тем не менее, в ходе проверок выявляются нарушения этих запретов.
Самые свежие новости в специальном вайбер-чате «
Видео: surgut_afisha в Instagram