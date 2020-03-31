Пермяки массово уходят на домашний карантин

Уровень самоизоляции пермяков Яндекс оценивает в 3,8 баллов. Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Перми увеличилось число людей, которые ушли на домашний карантин из-за коронавируса. По данным сервиса Яндекс.Самоизоляция, 31 марта ситуация в столице Прикамья оценивается в 3,8 баллов.

«Пермь — 3,8 балла. Большинство людей дома. И вы оставайтесь», — сообщает сервис Яндекса. При этом 30 марта ситуация в Перми оценивалась в 3,2 балла. Идеальным состоянием считается 5 баллов, когда 100% людей находится дома.

Краевой оперативный штаб сообщает, что число госпитализированных пермяков с признаками ОРВИ увеличилось до 58 человек. Дома на самоизоляции без признаков ОРВИ находится еще около четырех тысяч человек, которые вернулись из заграницы или контактировали с зараженными коронавирусом.

URA.RU рассказывало, что в Прикамье подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом. В регионе с 20 марта действует ряд ограничений, которые несколько раз усиливались.