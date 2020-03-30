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26 марта 2020

В Пермском крае зафиксированы новые случаи коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, тория
В Пермском крае подтверждено 13 случаев заражения коронавирусомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

За последние сутки два пермяка заразилось коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших с подтвержденным диагнозом коронавирус в Прикамье составляет 13 человек.

«Пермский край — 2», — сказано в сообщении федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся за сутки россиян увеличилось на 302 человека, до 1836 человек.

URA.RU рассказывало, что один из заболевших пермяков переведен в реанимацию на искусственную вентиляцию легких. Еще два человека находится в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии. В регионе действует ряд ограничений в связи с распространением коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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