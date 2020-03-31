Вирусолог: режим самоизоляции не спасет Россию от коронавируса

Количество зараженных коронавирусной инфекцией будет расти несмотря на то, что регионы уходят на режим самоизоляции. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
«Я думаю, что эта мера обоснованная и это может помочь. То, что количество зараженных увеличивается — это естественно. Оно и будет увеличиваться даже при наличии этих мер, потому что меры никогда не бывают стопроцентными», — рассказал URA.RU эксперт. Он подчеркнул, что в ближайшее время россиянам не следует ждать ужесточения мер, однако не исключил и такой вариант развития событий. По его словам, нынешнее положение дел не внушает чрезмерных опасений.
«Задача государства сейчас позаботиться об аппаратах вентиляции легких, о защитных костюмах для врачей и среднего медицинского персонала, которые контактируют с больными. А также внимательно следить за тем, что происходит в области фармакологии, как разрабатываются и какие лекарства рекомендуются для лечения», — полагает Альтштейн.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил, что российским регионам в борьбе с распространением коронавируса необходимо действовать по тому же сценарию, что и Москва, пишет «Царьград». После этого власти субъектов РФ начали объявлять режим самоизоляции, передает «Общественное телевидение России».
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