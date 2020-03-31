30 марта 2020
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Пермский губернатор ввел новый запрет на время режима самоизоляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление ВРИО губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, махонин дмитрий
Глава региона заявил о необходимости приостановить плановые работы на коммунальных сетяхФото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Плановые ремонты на коммунальных сетях в Пермском крае будут приостановлены на период самоизоляции граждан. Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин, слова которого приводит официальный telegram-канал края, посвященный борьбе с коронавирусом.

«Все плановые ремонты на период самоизоляции граждан должны быть приостановлены», — сообщил Махонин. Губернатор отметил, что устранять аварии на сетях необходимо «в самые кратчайшие сроки». Глава региона также заявил, что руководители организаций, которые «этого не понимают, вероятно, должны работать в каких-то других местах».

Режим самоизоляции граждан в Пермском крае еще не введен. Однако с 20 марта действует несколько ограничений на посещение общественных мест. На данный момент в регионе подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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