Пермский губернатор ввел новый запрет на время режима самоизоляции

Плановые ремонты на коммунальных сетях в Пермском крае будут приостановлены на период самоизоляции граждан. Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин, слова которого приводит официальный telegram-канал края, посвященный борьбе с коронавирусом.
«Все плановые ремонты на период самоизоляции граждан должны быть приостановлены», — сообщил Махонин. Губернатор отметил, что устранять аварии на сетях необходимо «в самые кратчайшие сроки». Глава региона также заявил, что руководители организаций, которые «этого не понимают, вероятно, должны работать в каких-то других местах».
Режим самоизоляции граждан в Пермском крае еще не введен. Однако с 20 марта действует несколько ограничений на посещение общественных мест. На данный момент в регионе подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом.
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