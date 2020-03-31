30 марта 2020

В Тюменской области два новых случая коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
В Тюмени зарегистрировано 6 случаев коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области зафиксиксировано два новых случая заболевания коронавирусом. Информация об этом сообщается по данным официального сайта горячей линии по коронавирусу.

«За последние сутки зарегистрировано 500 случае коронавирусной инфекции. В Тюменской области — 2», — отмечается в сообщении. Оперативный штаб Тюменской области пока не прокомментировал информацию.

Всего в Тюменской области с начала марта зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом, все они находятся на лечении в Тюменской областной инфекционной больнице. Ранее в регионе заболевание было зарегистрировано еще у одной пациентки, которая уже выздоровела. За сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев новой коронавирусной инфекции в 24 регионах. В целом число заболевших по стране составляет 2337 человек.

Последний раз заболевшего коронавирусом выявили в Тюменской области 29 марта. Как сообщало URA.RU, он контактировал со заболевшим преподавателем, заразившимся на научной сессии в одном из тюменских вузов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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