В Тюменской области два новых случая коронавируса

В Тюмени зарегистрировано 6 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области зафиксиксировано два новых случая заболевания коронавирусом. Информация об этом сообщается по данным официального сайта горячей линии по коронавирусу.

«За последние сутки зарегистрировано 500 случае коронавирусной инфекции. В Тюменской области — 2», — отмечается в сообщении. Оперативный штаб Тюменской области пока не прокомментировал информацию.

Всего в Тюменской области с начала марта зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом, все они находятся на лечении в Тюменской областной инфекционной больнице. Ранее в регионе заболевание было зарегистрировано еще у одной пациентки, которая уже выздоровела. За сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев новой коронавирусной инфекции в 24 регионах. В целом число заболевших по стране составляет 2337 человек.

Последний раз заболевшего коронавирусом выявили в Тюменской области 29 марта. Как сообщало URA.RU, он контактировал со заболевшим преподавателем, заразившимся на научной сессии в одном из тюменских вузов.