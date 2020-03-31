Бизнесменам Урала предложили помощь во время коронавируса и кризиса

Владельцы ресторанов и кафе смогут за счет займа выплатить зарплаты и оплатить аренду Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) на время коронавируса и кризиса разработал новые меры помощи бизнесменам региона. Беззалоговый заем «Антикризисный» презентовал заместитель директора СОФПП Валерий Пиличев.

«Заем „Антикризисный“ будет рассчитан на год и будет выдаваться от 100 до 300 тысяч рублей под 6% годовых с отсрочкой оплаты основного долга по кредиту на полгода. Заем выдается без залога под поручительство двух физических лиц: например, директора предприятия и учредителя компании. Его целевое назначение — выплата зарплаты или ее задолженности, а также погашение арендных платежей. Заем можно взять одновременно на несколько целей», — рассказал Пиличев.

По его словам, малый бизнес давно просил у фонда подобных беззалоговых механизмов поддержки. Особенно важно для сферы, что это происходит в период нестабильной экономической ситуации. «Нам пришлось очень быстро подстроиться под новые запросы, и рады, что смогли быстро предложить такую помощь», — уточнил он.

На данный момент из-за карантинных мер оформить заем можно только через личный кабинет фонда. Согласование займет несколько дней. После чего нужно будет подписать договор, предварительно записавшись на встречу, либо сделать с помощью цифровой подписи через систему электронного документооборота.

Ранее собственники ресторанов и кафе Екатеринбурга рассказывали, что из-за ситуации с коронавирусом и кризисом они могут потерять свой бизнес, в результате чего будет уволен весь персонал. По предварительным оценкам, работы могут лишиться больше тысячи человек только в этой сфере.