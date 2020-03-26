Собственники ресторанов и кафе Среднего Урала могут закрыть свои заведения и сократить более тысячи сотрудников из-за коронавируса. Для решения проблемы участники рынка готовят письмо с просьбой о помощи у регионального правительства. Об этом URA.RU сообщил ресторатор и инициатор идеи Олег Ананьев.
«После моего объявления о возможном банкротстве, все начали звонить: „Я тоже“. Все ждали от правительства каких-то конкретных мер, сотрясали воздух, но конкретных мер не получили. В итоге я предложил собраться, сформулировать пять-шесть пунктов, которые необходимы хотя бы для выживания. Опишем текущую ситуацию. Подпишем и передадим эту петицию [в областное правительство] от непосредственных участников рынка», — рассказал он. По его словам, участвовать во встрече будут также представители власти и общественные организации.
Ресторатор также отметил, что в критической ситуации сейчас находится весь рынок. «Средний ресторан предполагает 20 человек персонала. Если закроются порядка 50 ресторанов в Екатеринбурге — это тысяча людей на улице. Они нигде не найдут работу, везде сокращения», — уточнил он.
Ранее Ананьев сообщил о возможном банкротстве ресторана «The Борщъ», который был открыт в феврале 2020 года. Среди причин — убытки заведения и падение потока клиентов из-за изоляции горожан в связи с коронавирусом.