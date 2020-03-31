Мэр из ХМАО ради пиара созвал прессу на разговор, несмотря на эпидемию коронавируса

Журналистам померили температуру перед началом пресс-конференции Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Сургутского района (ХМАО) Андрей Трубецкой устроил масштабную пресс-конференцию для СМИ с отчетом о проделанной с начала года работе. Мероприятия состоялось, несмотря на усиливающие в Югре ограничительные меры, связанные с борьбой с коронавирусом, о чем URA.RU сообщил представитель журналистского сообщества.

«Все основные городские и районные СМИ пригласили на пресс-чай к Трубецкому. А завтра еще позвали в пресс-тур по осмотру социальных объектов, который будет проходит в поселениях муниципалитета. Все это выглядит странно, когда со всех трибун говорят о необходимости уменьшения личных контактов», — сообщил инсайдер.

Начальник управления информационной политики мэрии Сургутского района Эдуард Куликов в разговоре с URA.RU заявил, что на пресс-конференции присутствовало десять человек. «Все измерили температуру перед началом, маски и антисептики присутствовали в наличии. Позиция главы заключается в том, что вирус вирусом, но жизнь-то не останавливается. Завтра планируется инспекционная поездка по ключевым объектам строительства. Пресс-тура не будет, планируем взять с собой одну камеру», — прокомментировал Куликов.

Руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева в разговоре с URA.RU считает проведение пресс-конференции в нынешней эпидемиологической ситуации недальновидным поступком. «Температура не является абсолютным критерием того, болен человек или нет. Есть люди, которые его латентно переносят, но при этом являются носителями вируса. Маски тоже не являются спасением. Они в любом случае не слишком плотно прилегают к лицу. А как, вообще, журналисты общались с чиновником, если все были в повязках? В общем, как-то это все не хорошо, некрасиво», — считает Васильева.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с 18 марта введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, пенсионерам и детям не не рекомендовано без острой необходимости выходить на улицу. А сейчас власти Югры обсуждают варианта перехода на полную самоизоляцию граждан.