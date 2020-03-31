Часть автомобилей в России освободили от техосмотра

Автомобили, с года выпуска которых прошло меньше четырех лет, больше не будут проходить обязательный техосмотр. Это положение вошло в закон о расширении полномочий правительства и его праве вводить режим ЧС, который одобрили депутаты Госдумы 31 марта.
«В России освободили от прохождения техосмотра автомобили младше четырех, а не трех лет», — сообщает News.ru со ссылкой на документ нижней палаты парламента. По новым правилам каждые два года техосмотр должны будут проходить автомобили, с момента выпуска которых прошло от четырех до десяти лет. Срок службы машины будет отсчитываться с даты, которая указана в паспорте автомобиля или свидетельстве о регистрации.
Закон затрагивает легковые и грузовые автомобили, которые весят не более 3,5 тонн. Также его положения будут действовать для байков и мотоциклов. На коммерческий транспорт новые нормы не распространяются.
Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 марта 2021 года. Предварительно 31 марта его обсудит Совет Федерации.
Ранее техосмотр считался обязательным для машин, мотоциклов и прицепов старше трех лет.