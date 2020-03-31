В Пермском крае вводят тотальный карантин

Из-за коронавируса пермякам запретят выходить на улицу со 2 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае со 2 апреля вводится тотальный карантин из-за коронавируса, сообщил журналистам глава региона Дмитрий Махонин после заседания оперативного штаба. Он пояснил, что режим полной самоизоляции вводится на неопределенный срок.

«Мы даем гражданам сутки для того, чтобы они могли определиться с местом, где они будут находиться на самоизоляции. Чтобы они могли подготовиться, приобрести продукты, средства гигиены и так далее», — заявил Махонин.

Выходить на улицу можно лишь для приобретения продуктов в ближайшем магазине и выгула собак не дальше 100 метров от своего дома. Разрешается посещать аптеки, выбрасывать мусор или выходить на улицу для получения экстренной помощи. При выходе из дома человек должен находиться в перчатках и маске.

Для следования к месту работы или с места работы необходимо получать специальное разрешение. По улицам будут курсировать патрули, которые призваны выявлять нарушителей режима полной самоизоляции.

Из-за распространения коронавируса в Пермском крае с 15 марта действует режим повышенной готовности. В регионе подтверждено 13 фактов заражения коронавирусом. Один человек находится тяжелом состоянии, три — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. Первые ограничения в Прикамье были введены с 20 марта.