Главный врач ГКБ №40 в Москве Денис Проценко заразился COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Неделю назад Проценко принимал в больнице президента России Владимира Путина.
«У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который показывал Путину больницу, диагностировали коронавирус», — сообщили в оперативном штабе.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что неделю назад президент России Владимир Путин посетил ГКБ №40 Москвы (Коммунарка). После осмотра больницы ее главный врач Денис Проценко предупредил главу государства о возможности разных сценария развития эпидемии COVID-19 в России (азиатского и итальянского). «Мне как врачу, не только главному, а как анестезиологу-реаниматологу видится, что очень важно отработать „итальянский“ сценарий», — заявил Денис Проценко в беседе с Владимиром Путиным.
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