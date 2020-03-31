Психолог объяснила, почему россияне игнорируют режим самоизоляции при коронавирусе

Россияне продолжают надеяться на «авось» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне игнорируют режим самоизоляции по коронавирусу из-за присущего им менталитета. Об этом URA.RU заявила психолог, психосистемолог Ирина Кузнецова.

«В основе, конечно, лежит русский менталитет, который за последние десятилетия сильно укрепился сценарием, описанным Л.Н. Толстым в рассказе „Мальчик и волки“. К возгласам „Волки! волки!“ все уже привыкли, большая часть относится к ним несерьёзно», — говорит психолог.

Она считает, что большинство россиян воспринимают карантин как праздничную неделю. При этом, многие хотят провести это время с пользой и не позволяют себе сидеть дома. Россияне попросту не понимают всю серьезность ситуации и надеются на русское «авось».

Ранее президент России Владимир Путин объявил текущую неделю нерабочей. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин с 30 марта ввел в столице жесткий режим самоизоляции. Гражданам разрешается выходить из дома только в магазин, аптеку, на работу или в больницу. Многие регионы, включая Свердловскую область, ввели аналогичные меры. Однако граждане продолжают свободно передвигаться, выходят на пикники и гуляют с детьми.

В настоящее время в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом.