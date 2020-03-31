Режим самоизоляции введен в половине регионов России

Жителям некоторых регионов нельзя выходить из дома без особой необходмости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России стремительно растет количество регионов, в которых объявлен режим всеобщей самоизоляции. Таким образом субъекты реагируют на просьбу премьер-министра РФ Михаила Мишустина о принятии мер, введенных Москвой. Примеру столицы последовала уже половина российских регионов.

Решение о введении режима полной самоизоляции для жителей всех возрастов, помимо Москвы и Московской области, приняли власти более 40 регионов, пишет ТАСС. Еще шесть регионов ограничились самоизоляцией людей старше 60 лет или конкретных населенных пунктов, а в Чечне введен жесткий карантин.

На данный момент режим самоизоляции для всех жителей ввели Приморский край, Забайкальский край, Алтайский край, Санкт-Петербург, а также Ленинградская, Брянская, Магаданская, Новосибирская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Мурманская, Свердловская, Курская, Липецкая, Рязанская, Нижегородская, Саратовская, Ульяновская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Сахалинская, Воронежская, Псковская, Томская, Челябинская и Владимирская области, республики Коми, Бурятия, Марий Эл, Мордовия, Башкирия, Калмыкия, Татарстан, Чувашия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Тува.

Власти Якутии ввели дополнительные ограничения лишь в отдельных городах и районах, а в Брянской области дополнительные ограничительные меры введены только в Брянске. Введением режима самоизоляции только для людей старше 65 лет ограничились в Краснодарском крае, Амурской и Пензенской областях. Также режим полной самоизоляции для людей старше 60 лет ввели в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее стало известно, что в России начали ограничивать передвижение между регионами. В частности, автомобильное сообщение приостановят между Ненецким автономным округом и Республикой Коми. Также введен запрет на въезд в города Кубани.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом. Всего в мире известно о более 800 тысячах заболевших.