Власти ХМАО предложили помощь бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса

Бизнес ждет снижение ставок и льготные кредиты Фото: единый сайт органов государственной власти ХМАО

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство Югры на своем заседании приняло ряд мер по поддержке бизнеса, который пострадал из-за последствий эпидемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Власти ХМАО приняли решение снизить ставки по налогу на имущество организаций. Ранее она составляла два процента, а теперь на 2020 год она снизилась до 0,7 процента. К своему прежнему значению эта ставка будет возвращаться постепенно, окончательно это произойдет лишь в 2024 году. «Это решение позволит оставить во владении собственников объектов недвижимости финансовые ресурсы в сумме 357 миллионов рублей. Это в свою очередь позволит сформировать более привлекательные условия аренды помещений для ведения предпринимательской деятельности», — прокомментировала вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина.

Для предпринимателей, которые ведут бизнес по УСН (упрощенная система налогообложения — прим.ред.) налоговая ставка снизится с пяти до одного процента. Кроме того, в ХМАО до 31 декабря продлевается отсрочка по внесению платежей за пользование госимуществом. А Югорской региональной микрокредитной организации выделили дополнительные деньги для займов бизнесу. «Выделяемые средства направляются для предоставления микрозаймов размером до 5 миллионов рублей и сроком до 5 лет наиболее пострадавшим бизнесам по льготным процентным ставкам — от 0,5 ключевой ставки Центрального Банка России», — подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее URA.RU уже сообщало, что власти ХМАО подписали постановление о новых ограничительных мерах, которые введены в регионе из-за борьбы с коронавирусом. Из-за них многие предприниматели были вынуждены приостановить работу.