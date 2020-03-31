ЯНАО присоединился к регионам, объявившим о самоизоляции

Покидать жилища можно только в случае крайней необходимости Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 1 апреля в ЯНАО вводится режим полной самоизоляции населения, сообщает пресс-служба окружного правительства. Дополнительная мера будет действовать до конца недели, по 5 апреля включительно.

«Это не рекомендация, а обязанность каждого человека, — заявила руководитель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова. — От соблюдения этих мер зависит здоровье ямальцев. Сейчас это самое важное для нас всех».

Людям разрешается покидать свои жилища при обращении за медпомощью, чтобы добраться до места работы или за покупками в ближайший магазин, выносить мусор в ближайший пункт сбора отходов и выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от дома. Населению необходимо держаться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. В салоне автомашины одновременно смогут передвигаться только два человека, при условии, что это члены одной семьи.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза в ЯНАО коронавируса уведомил население о приостановке оказания бытовых услуг, за исключением дистанционных или ритуальных. В регионе закрыты все торговые предприятия, кроме аптек, а также продуктовых и хозяйственных магазинов.

На сегодняшний день режим самоизоляции введен уже в половине российских регионов. В некоторых субъектах ограничения коснулись только лиц пенсионного возраста, а в Чеченской Республике был введен полный карантин.

В ЯНАО режим повышенной готовности по коронавирусу был введен 16 марта. Учебные заведения в округе были переведены на дистанционное обучение, спортивные и культурно массовые мероприятия отменены до особого распоряжения, предприятиям, использующим вахтовый труд, рекомендовано приостановить перевахтовки.

По обновленным данным оперштаба, в ЯНАО не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. На самоизоляции в карантине находится более тысячи человек, 15 человек, ранее контактировавших с заболевшими, находится в больницах под наблюдением врачей.