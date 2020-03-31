Часть нефтяных месторождений могут закрыть навсегда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Под угрозой закрытия оказалась часть российских месторождений нефти. Как пояснил стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри, для топлива у РФ не хватает хранилищ.

«Если из-за нехватки нефтехранилищ добычу придется остановить, самый серьезный ущерб грозит месторождениям в регионах России», — сообщил Джефф Карри изданию Bloomberg. Он отметил, что угроза закрытия месторождений также грозит Соединенным Штатам, Канаде и странам Латинской Америки. Финансист называет основной проблемой то, что рядом с этими месторождениями нет выхода к морю. В этой связи есть явные преимущества у Саудовской Аравии и Западной Африки.

Карри отмечает, если в России закроют старые советские месторождения, то возобновить их работу снова будет уже невозможно.

Выход из сложившейся ситуации он видит в том, что бывшие члены сделки ОПЕК+ — Россия и Саудовская Аравия, а также США могут сообща заключить новое соглашение о снижении добычи нефти. По мнению Карри, в случае заключения новой сделки общий объем снижения может составить до 10 млн баррелей в сутки.

Цена на нефть резко опустилась после того, как 6 марта участники сделки ОПЕК+ не договорились о ее продлении по дальнейшему сокращению добычи. Во вторник, 31 марта, цена барреля нефти российского сорта Urals опустилась ниже 13 долларов — это стало худшим результатом с 1999 года.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков предположил, что во II квартале цены на нефть могут остаться низкими, а периодом восстановления станет второе полугодие 2020 года, пишет RT. Он считает, что рынок покинет сланцева нефть США, после чего цена на топливо начнет восстанавливаться. Кроме того, по его мнению, с сокращением добычи в США будет восстанавливаться спрос в Китае, а следом и Европа может сократить карантинные меры, увеличив спрос на черное золото.