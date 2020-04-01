В Прикамье умер мужчина, у которого диагностировали коронавирус

В пермской больнице умер первый пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Как уточнили в региональном минздраве, у 48-летнего пациента были сопутствующие заболевания, в том числе онкология.
Информацию о смерти пациента краевые власти опубликовали в Telegram-канале «Стоп коронавирус. Пермь». «Сегодня вечером в инфекционной больнице Перми умер пациент с подверженным диагнозом „коронавирусная инфекция“. У мужчины были сопутствующие заболевания. Врачи боролись до последнего… Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.
В последние несколько дней мужчина находился в тяжелом состоянии, пишет портал 59.ru со ссылкой на региональный минздрав. Там отметили, что мужчина также боролся с онкологическим заболеванием.
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