31 марта 2020
30 марта 2020

В Прикамье умер мужчина, у которого диагностировали коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, больной, здоровье, медицина, больница, реанимация, ивл, коронавирус, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
В Прикамье скончался пациент с диагнозом коронавирусФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В пермской больнице умер первый пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Как уточнили в региональном минздраве, у 48-летнего пациента были сопутствующие заболевания, в том числе онкология.

Информацию о смерти пациента краевые власти опубликовали в Telegram-канале «Стоп коронавирус. Пермь». «Сегодня вечером в инфекционной больнице Перми умер пациент с подверженным диагнозом „коронавирусная инфекция“. У мужчины были сопутствующие заболевания. Врачи боролись до последнего… Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.

В последние несколько дней мужчина находился в тяжелом состоянии, пишет портал 59.ru со ссылкой на региональный минздрав. Там отметили, что мужчина также боролся с онкологическим заболеванием.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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