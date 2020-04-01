Российские ученые нашли эффективный способ уничтожения коронавируса

Ученые из «Сколково» патентуют новый способ борьбы с патогенными организмами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые инновационного центра «Сколково» разработали способ борьбы с бактериями, грибками и вирусами при помощи воды, обработанной специальной холодной плазмой. Они заверяют, что этот способ способен уничтожить клетки коронавируса.

Свой способ ученые назвали «Мегнарил». Он заключается в том, что вода, обработанная холодной плазмой, при определенных химических процессах образует «агрессивные» формы кислорода и водорода, а также хлорноватистую кислоту. «Науке уже известно, что одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса. Сама же кислота гораздо активнее своей соли. Это позволяет предположить, что такая жидкость не только остановит размножение, но и убьет патоген», — рассказал «Известиям» глава компании «Магнарил Специалисты рассказали, что таким составом можно проводить обработку масок и различных поверхностей, а также распылять его в воздухе — он абсолютно безвреден для человека. Кроме того, ученые отмечает, что этот способ защиты от патогенных организмов достаточно дешев — 100 рублей за тысячу литров.

В данный момент ученые занимаются получением патента на свое изобретение и уже готовятся к серийному производству.