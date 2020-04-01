31 марта 2020

Российских медиков предложили освободить от подоходного налога в период коронавируса

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, медбрат, скорая помощь, екатеринбург , машина реанимации, медик
Российских медиков могут освободить от НДФЛФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Медицинским работникам могут расширить социальную поддержку и освободить от уплаты подоходного налога. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину РФ обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев.

«Просим рассмотреть отмену фискальной нагрузки в виде подоходного налога на период пандемии для всего медперсонала России», — цитирует Зубарева RT.

Зубарев также считает, что необходимо организовать онлайн-группы для психологической поддержки всего медперсонала. Меры должны распространяться и на студентов-медиков, которых решили привлечь к борьбе с коронавирусом. Депутат уверен, что социальная помощь врачам может способствовать личной эффективности сотрудников и повышению качества медицинских услуг.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усилить поддержку медиков. Министерство здравоохранения уже разработало правила начисления надбавок для врачей в период эпидемии. Врачи, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, получат надбавку в размере 80—100% от зарплаты. Для среднего и младшего персонала предусмотрены надбавки в 40—50% и 20—30% соответственно, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В России коронавирусом заражены 2337 человек. Зарегистрировано 17 летальных исходов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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