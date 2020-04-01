31 марта 2020
30 марта 2020

Челябинск обрабатывают от коронавируса с помощью авиадвигателя. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфиция улиц от коронавируса. Челябинск
Такое облако дезраствора поднимает спецтехника, обрабатывающая улицы ЧелябинскаФото: Владимир Васин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Центральные улицы Челябинска утром 1 апреля перекрывают кварталами для обработки дезинфицирующим раствором. Это делается, чтобы предупредить распространения коронавирусной инфекции, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

«В целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Челябинске обрабатываются улицы, в том числе с использованием спецтехники (АКПМ-ЗУ на базе УРАЛ-43206-1011, ТМГ-3А и другой), с применением дезинфицирующих средств (раствор перекиси водорода)», — сказали в мэрии.

Дезинфиция улиц от коронавируса. Челябинск
Фото: Владимир Васин © URA.RU

Корреспонденты URA.RU сняли, как спецтехника дезинфицирует Свердловский проспект по направлению от Металлургического района в сторону центра. На машине-распылителе установлен авиационный двигатель. За ней идет пожарный автомобиль. Затем КамАЗ с высоким кузовом, доверху в несколько рядов забитым пластиковыми бочками с реагентом.

Обрабатывать улицы Челябинска начали накануне. 1 апреля спецтехника преимущественно будет работать в центре города, в Тракторозаводском и Металлургическом районах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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