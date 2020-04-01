Центральные улицы Челябинска утром 1 апреля перекрывают кварталами для обработки дезинфицирующим раствором. Это делается, чтобы предупредить распространения коронавирусной инфекции, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.
«В целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Челябинске обрабатываются улицы, в том числе с использованием спецтехники (АКПМ-ЗУ на базе УРАЛ-43206-1011, ТМГ-3А и другой), с применением дезинфицирующих средств (раствор перекиси водорода)», — сказали в мэрии.
Корреспонденты URA.RU сняли, как спецтехника дезинфицирует Свердловский проспект по направлению от Металлургического района в сторону центра. На машине-распылителе установлен авиационный двигатель. За ней идет пожарный автомобиль. Затем КамАЗ с высоким кузовом, доверху в несколько рядов забитым пластиковыми бочками с реагентом.
Обрабатывать улицы Челябинска начали накануне. 1 апреля спецтехника преимущественно будет работать в центре города, в Тракторозаводском и Металлургическом районах.
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