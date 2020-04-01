В Курганской области осудили банду подростков-угонщиков

Подростков признали виновными в угонах, кражах и причинении вреда здоровью (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Восемь подростков из Мишкинского района Курганской области признаны виновными в восьми угонах машин, двух кражах и ряде других преступлений. Одного из них приговорили к реальному лишению свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Преступления молодые люди совершали с мая по октябрь 2018 года. «Совершили ряд угонов автомобилей и краж в Мишкинском и Шумихинском районах, один из автомобилей подожгли в целях сокрытия следов преступления», — отмечается в сообщении. Также подростки незаконно проникали в чужое жилье и причинили одному из потерпевших вред здоровью средней тяжести.

В результате четырех подсудимых суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно, троих подсудимых — к двум годам лишения свободы условно, а еще одного — к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.