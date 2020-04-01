31 марта 2020

Ветеринар объяснил, почему россиянам не стоит усыплять домашних животных из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сквер у памятника Якову Свердлову. Екатеринбург, выгул собак, домашние животные, золотой ретривер
Людям не стоит опасаться своих домашних животных из-за угрозы распространения коронавируса нового типаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Людям не стоит опасаться своих домашних животных из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом URA.RU заявил президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный доктор Владимир Уражевский.

Ранее «Агентство социальной информации» сообщало, что в ветеринарные клиники начали поступать запросы на усыпление домашних котов из-за коронавируса. По словам основателя московского котокафе Владимира Кузина, кошачий коронавирус существует давно.

Ветеринарный доктор Уражевский отметил, что тоже самое касается и собак. «Коронавирус у собак — это очень старое заболевание, известное. Им болеют только щенки и собаки все прививаются. Никакого отношения кроме названия, нет ничего общего», — сказал URA.RU Уражевский.

«Название не имеет ничего общего, также как парвовирус, гепатит, энтерит. Единственное заболевание, которое передается — это бешенство. Но чтобы заразилось ваше животное, почти невозможно. Это где-то на охоте, в какой-то области, найти этот вирус, это 0,001%», — отметил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что домашние животные, в частности кошки и собаки, не могут болеть и быть переносчиками COVID-19. Ветеринар, президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян заявил, что китайские ученые назвали первоисточником коронавируса диких животных — летучих мышей, но это не означает, что инфекцией могут заразиться домашние животные россиян.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Дом Природа Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...