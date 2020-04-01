Ветеринар объяснил, почему россиянам не стоит усыплять домашних животных из-за коронавируса

Людям не стоит опасаться своих домашних животных из-за угрозы распространения коронавируса нового типа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Людям не стоит опасаться своих домашних животных из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом URA.RU заявил президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный доктор Владимир Уражевский.

Ранее «Агентство социальной информации» сообщало, что в ветеринарные клиники начали поступать запросы на усыпление домашних котов из-за коронавируса. По словам основателя московского котокафе Владимира Кузина, кошачий коронавирус существует давно.

Ветеринарный доктор Уражевский отметил, что тоже самое касается и собак. «Коронавирус у собак — это очень старое заболевание, известное. Им болеют только щенки и собаки все прививаются. Никакого отношения кроме названия, нет ничего общего», — сказал URA.RU Уражевский.

«Название не имеет ничего общего, также как парвовирус, гепатит, энтерит. Единственное заболевание, которое передается — это бешенство. Но чтобы заразилось ваше животное, почти невозможно. Это где-то на охоте, в какой-то области, найти этот вирус, это 0,001%», — отметил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что домашние животные, в частности кошки и собаки, не могут болеть и быть переносчиками COVID-19. Ветеринар, президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян заявил, что китайские ученые назвали первоисточником коронавируса диких животных — летучих мышей, но это не означает, что инфекцией могут заразиться домашние животные россиян.