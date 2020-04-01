31 марта 2020

В России начали призывать в армию, несмотря на коронавирус

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Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, армия, призыв, служба, призывник, проводы в армию, военная форма
В России начался весенний призывФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России начался весенний призыв в армию, несмотря на угрозу пандемии коронавируса. Всех новобранцев протестируют на наличие COVID-2019. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов», — цитирует Бурдинского РИА «Новости».

По информации министерства обороны РФ, призыв продлится до 15 июля. Однако из-за пандемии коронавируса новобранцы с отрицательными результатами теста на COVID-2019 отправятся к местам службы не раньше 20 мая. После прибытия в воинские части молодое пополнение изолируют от основного состава на две недели. В настоящий момент в Вооружённых силах России не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания.

Указ о весеннем призыве президент РФ Владимир Путин подписал 30 марта. Согласно документу, армию пополнят 135 тысяч человек, сообщает «Царьград».

Ранее российские солдаты пожаловались, что их не защищают от коронавируса. Служащие в армии утверждали, что несмотря на пандемию, у них были совместные построения по 300-500 человек. Никаких мер профилактики, по словам солдат, не проводилось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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