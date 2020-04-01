Работу остановили на 45 суток Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Невьянске Свердловской области на 45 суток закрыли кафе «Симба» из-за нарушения карантинного режима. Постановление вынес Невьянский городской суд, заседание которого проводилось по WhatsApp. В документе суда говорится, что владелец кафе Владимир Чумичев 28 марта осуществлял продажу продукции общественного питания, посетители заходили в зал обслуживания и оплачивали товар.

«С 28 марта мы начали работать в режиме доставки и самовыноса, но поскольку не было четких инструкций, мы посчитали, что гость мог доходить до кассы, рассчитываться за заказ и выходить. Столы мы исключили и перегородили зал. В этот же день к нам пришли проверяющие из Роспотребнадзора и сделали замечание, после чего мы перекрыли проход до узла расчета, поставив стол ко входу кафе, чтобы человек не попадал внутрь», — пояснил URA.RU Владимир Чумичев.

Во время проверки бизнесмен подписал два протокола. Как позже выяснилось, в одном из них говорилось о временной приостановке работы кафе. Однако самовывоз продолжался, поэтому суд постановил закрыть заведение общепита. Предприниматель собирается обжаловать решение.

Ранее URA.RU сообщало, что многие ремонтные сервисы стали уходить в тень, чтобы не терять работу на время карантина.