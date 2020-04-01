В гостинице на Ямале подросток сломал ногу, убегая от охраны

Чтобы не скучать, юный ямалец позвал на посиделки своих друзей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Организованная подростками «вечеринка» в одной из гостиниц Нового Уренгоя стала причиной для наказания ее сотрудников, сообщили URA.RU в прокуратуре ЯНАО. По информации надзорного органа, несовершеннолетние проникли в заведение незаконно, а убегая от охраны один из нарушителей сломал ногу.

«Несовершеннолетний, находясь в гостинице в ночное время, открыв окно, впустил других несовершеннолетних товарищей внутрь, — сообщили представители прокуратуры. — Дети проследовали в номер гостиницы. Впоследствии они, не желая быть пойманными охраной, решили спрятаться, а один — выпрыгнул из окна третьего этажа». Проверкой установлено, что зачинщик «вечеринки» является ребенком одного из работников гостиницы.

Проникновение в гостиницу посторонних проводившие проверку оценили как незаконное: подобная возможность создает условия для противоправных посягательств на жизнь и здоровье как постояльцев так и работников учреждения.

В прокуратуре Нового Уренгоя уточнили, что все участники ночных посиделок — подростки в возрасте 12-13 лет. «Выпрыгнувший из окна подросток при падении сломал пятку, что было оценено, как вред здоровью средней тяжести, — рассказал собеседник агентства. — Должностным лицам гостиницы были объявлены выговоры».