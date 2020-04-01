В Екатеринбурге восемь пациентов с коронавирусом — в тяжелом состоянии и средней тяжести

В столице Урала восемь пациентов с коронавирусом — под особым вниманием врачей. Об этом URA.RU сообщили в свердловской оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
«Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, пятерых — средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — рассказали агентству в региональном оперштабе. При этом семь человек выздоровели и уже выписаны из больницы.
Всего же, по данным на 1 апреля, в Свердловской области было зафиксировано 33 случая коронавирусной инфекции. В настоящий момент с диагнозом COVID-19 в ГКБ №40 Екатеринбурга находятся 27 пациентов.
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