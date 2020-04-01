В Екатеринбурге восемь пациентов с коронавирусом — в тяжелом состоянии и средней тяжести

Всего в столице Урала — 33 подтвержденных случая COVID-19 Фото: министерство здравоохранения Свердловской области

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В столице Урала восемь пациентов с коронавирусом — под особым вниманием врачей. Об этом URA.RU сообщили в свердловской оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, пятерых — средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — рассказали агентству в региональном оперштабе. При этом семь человек выздоровели и уже выписаны из больницы.

Всего же, по данным на 1 апреля, в Свердловской области было зафиксировано 33 случая коронавирусной инфекции. В настоящий момент с диагнозом COVID-19 в ГКБ №40 Екатеринбурга находятся 27 пациентов.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале « Екатеринбург. Коронавирус », а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Карта распространения коронавирус в мире — с сайта Коронавирус.Монитор