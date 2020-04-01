Главе курганского института поставили ультиматум: сократить половину сотрудников или уволиться

Единственный институт в Курганской области, где проходит переподготовка учителей, может лишиться половины сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель «Института развития образования и социальных технологий» (ИРОСТ) в Кургане Нина Криволапова отказалась сокращать сотрудников. Услышав отказ, власти предложили ей уволиться. Об этом URA.RU рассказала сама врио ректора.

«Меня сегодня пригласили на встречу с руководителем департамента [Андреем Кочеровым]. Я пыталась объяснить, что сокращение сотрудников приведет к окончательному разрушению системы образования, к провалу нацпроекта „Образование“. Но меня никто не слушал. Сказали увольняться», — пояснила Криволапова.

Руководитель уточнила, что на днях пришел приказ об оптимизации института. В нем (имеется в редакции) говорится: «… в условиях сложной эпидемиологической обстановке приказываю: … 3. Уведомить сотрудников не позднее 6 апреля о предстоящем сокращении штата с 8 июня». В документе оговорено, что штатное расписание должно быть предложено с учетом фонда оплаты труда 1,2 млн рублей. Сейчас ИРОСТ насчитывает 120 сотрудников.

«Мы посчитали, придется сократить 46% сотрудников. Люди останутся без работы. А это высококлассные профессионалы, практики. У них и так зарплата ниже, чем в школе», — уточнила руководитель. Она добавила, что намерена отстаивать интересы педагогов и образования. «Снять меня с должности врио ректора департамент может, но уволить совсем — нет. Я занимаю должность первого проректора, договор заключен с ректором ИРОСТ», — пояснила Криволапова.

Получить оперативные комментарии в департаменте образования и науки URA.RU не удалось, направлен запрос.

Прежний и. о. ректора курганского института, в прошлом — директор департамента образования, Дмитрий Пожиленков покинул свою должность через два месяца после назначения. ИРОСТ — самая крупная научно-методическая площадка для развития образования, повышения квалификации, реализации инновационных проектов в регионе.