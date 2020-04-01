Из-за аварии на коллекторе в Каменске-Уральском (Свердловская область) в районе поселка Мартюш фекальные воды потекли в реку Исеть, которая протекает через центр Екатеринбурга. Видеозапись с места прислала читательница URA.RU.
«Пошла вчера гулять на берег Исети неподалеку от своего дома и увидела, что из канализационных колодцев хлещет фекальная жидкость. Вонь стоит страшная. В этом году уже дважды такое было, но тогда фекалии вытекали на лед, а теперь — сразу в реку», — рассказала URA.RU местная жительница Любовь Конищева.
В Бродовской сельской администрации, к которой относится Мартюш, URA.RU сообщили, что колодцы прорвало из-за ремонта сетей в Каменске-Уральском. «Как объяснили мне в ЖКХ Каменского района, у них старые трубы. В городе произошла авария, они что-то перекрыли, поэтому у нас потекло через край. Аварию устранили, сегодня ездил в Мартюш на берег Исети к коллектору, там уже сухо», — сообщил URA.RU Виталий Алексеев, глава Бродовской сельской администрации Каменского городского округа.