В Москве остановились продажи квартир из-за пандемии коронавируса

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Риелторы не могут оформить сделки по продаже жилья из-за введенных ограниченийФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, почти полностью остановилась покупка и продажа недвижимости, рассказали URA.RU участники рынка. Риелторы, чей доход сильно зависит от таких сделок, остались без доходов.

Сделки с недвижимостью в Москве массово перестали осуществляться с 30 марта, рассказала URA.RU исполнительный директор «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Векшина. По ее словам, причина кроется в закрытии МФЦ и остановке бумажного документооборота в Росреесте — организации пошли на такие меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Из-за ограничений, которые действуют до особого распоряжения, риелторы не могут провести регистрацию сделок, заявила собеседница агентства.

«Технически продажу недвижимости сейчас можно совершить только с использованием ресурса „ДомКлик“, но под его требования подходят далеко не все сделки. Электронная регистрация уже перегружена, там огромная очередь. К тому же сейчас не работает большинство банков, из-за чего невозможно провести расчеты, — рассказала URA.RU Векшина. — Риелторы сейчас в панике, для большинства из них сделки по продаже квартир — это основной источник дохода».

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Гендиректор агентства недвижимости «Белый город» Михаил Чумалов в разговоре с URA.RU подтвердил, что в Москве прекратилась продажа квартир: «Не работают МФЦ, не работает прием документов в Росреестре, поэтому сейчас все будет останавливаться». Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Росреестра, ответ пока не поступил.

По данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 2 777 случаев заражения новым типом коронавируса. За последние сутки прирост составил 440 человек. В большинстве регионов страны введен режим самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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