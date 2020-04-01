Пермские заводы не смогут отпустить работников на тотальный карантин

Пермские заводы продолжат работу, несмотря на тотальный карантин, который вводят региональные власти со 2 апреля. В это время продолжат выпускать продукцию НПО «Искра» и Краснокамский РМЗ, сообщили URA.RU представители предприятий.
«Запрет [на посещение предприятия] не распространяется на сотрудников непрерывного производственного цикла. Сотрудникам выдадут спецпропуска, разрешающие посещение завода в условиях ограничительных мер», — уточнили в пресс-службе ПАО НПО Искра».
Краснокамский ремонтно-механический завод, выпускающий сельхозтехнику, также не планирует останавливать производство. «Введение ограничительных мер не распространяется на работников организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции всех видов», — уточнили URA.RU в пресс-службе РМЗ.
При этом у некоторых заводов производственный цикл приостановлен. На ПАО «Протон-ПМ» уточнили, что в соответствии с указом губернатора Пермского края «предприятие не работает со 2 апреля до особого распоряжения». «Ограничение не коснется лишь тех сотрудников, деятельность которых связана с обеспечением работы производственной инфраструктуры: объектов электро-, тепло-, водоснабжения», — указали в пресс-службе предприятия.
Приостановлено производство также на «Камкабеле» и заводе имени Дзержинского (ЗиД). «Мы закрыты, вчера полностью завершили выполнение гособоронзаказа по предыдущим контрактам. Сотрудники завода отправлены домой. Будут работать только служба охраны и инженерные службы (службы жизнеобеспечения)», — отметил исполнительный директор ЗиДа Павел Панков.
Ранее власти Прикамья объявили о введении тотального карантина в регионе из-за коронавируса. Выходить на улицу можно лишь в случае крайней необходимости, например, в ближайший магазин, аптеку или для выгула домашних животных в своем дворе.