31 марта 2020
30 марта 2020

Пермские заводы не смогут отпустить работников на тотальный карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, уральские локомотивы, конвейер, сборка, завод, цех, производство
Сотрудникам пермских заводов придется работать, несмотря на карантинФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермские заводы продолжат работу, несмотря на тотальный карантин, который вводят региональные власти со 2 апреля. В это время продолжат выпускать продукцию НПО «Искра» и Краснокамский РМЗ, сообщили URA.RU представители предприятий.

«Запрет [на посещение предприятия] не распространяется на сотрудников непрерывного производственного цикла. Сотрудникам выдадут спецпропуска, разрешающие посещение завода в условиях ограничительных мер», — уточнили в пресс-службе ПАО НПО Искра».

Краснокамский ремонтно-механический завод, выпускающий сельхозтехнику, также не планирует останавливать производство. «Введение ограничительных мер не распространяется на работников организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции всех видов», — уточнили URA.RU в пресс-службе РМЗ.

При этом у некоторых заводов производственный цикл приостановлен. На ПАО «Протон-ПМ» уточнили, что в соответствии с указом губернатора Пермского края «предприятие не работает со 2 апреля до особого распоряжения». «Ограничение не коснется лишь тех сотрудников, деятельность которых связана с обеспечением работы производственной инфраструктуры: объектов электро-, тепло-, водоснабжения», — указали в пресс-службе предприятия.

Приостановлено производство также на «Камкабеле» и заводе имени Дзержинского (ЗиД). «Мы закрыты, вчера полностью завершили выполнение гособоронзаказа по предыдущим контрактам. Сотрудники завода отправлены домой. Будут работать только служба охраны и инженерные службы (службы жизнеобеспечения)», — отметил исполнительный директор ЗиДа Павел Панков.

Ранее власти Прикамья объявили о введении тотального карантина в регионе из-за коронавируса. Выходить на улицу можно лишь в случае крайней необходимости, например, в ближайший магазин, аптеку или для выгула домашних животных в своем дворе.

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