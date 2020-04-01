Продажа «Рефтинской» птицефабрики становится реальнее Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В свердловском правительстве начались переговоры о продаже 100% одного их крупнейших аграрных предприятий области — ОАО птицефабрика «Рефтинская». Сделка необходима для пополнения доходной части бюджета в условиях вызванного пандемией коронавируса COVID-19 экономического кризиса, сообщил URA.RU источник в областных органах власти.

О желании приобрести данный актив заявили уже пять потенциальных покупателей. Опрошенные агентством эксперты считают, что наиболее заинтересовано в сделке зарегистрированное в Томске АО «Сибирская аграрная группа». Оно уже владеет действующим на территории Свердловской области свинокомплексом «Уральский» и 25% акций ОАО «Богдановичский комбикормовый завод». Последний является поставщиком кормов для птицефабрики «Рефтинской». Объединение данных активов позволит аграрной группе создать замкнутый производственный цикл.

Как ранее сообщало URA.RU, в декабре 2019 года депутаты Заксобрания включили в план приватизации государственного имущества на 2020 год продажу птицефабрик «Рефтинская» и «Свердловская». Областная власть запланировала выручить за оба актива три миллиарда рублей. До недавнего времени считалось, что решение о продаже птицефабрик является техническим и необходимо только для балансировки доходной и расходной частей бюджета. Ожидалось, что власть откажется от запланированных сделок после поступления в первом квартале 2020 года в областной бюджет сверхплановых средств. Однако вызванный пандемией экономический кризис и необходимость введения ряда налоговых льгот для поддержки экономики резко снизили вероятность поучения дополнительных доходов.

Осведомленный источник в правительстве предупредил, что продажа «Рефтинской» может поставить область в продовольственную зависимость от бизнесменов из других субъектов РФ. После сделки оставшиеся свердловские производители не смогут полностью самостоятельно закрывать потребность жителей региона в мясе птицы.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев воздержался от комментариев. «Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что нахожусь на больничном», — пояснил он.

URA.RU направило информационные запросы на в ОАО птицефабрика «Рефтинская» и АО «Сибирская аграрная группа». На момент публикации новости ответы на них в редакцию не поступили.