Полицейские будут ездить с включенными мигалками Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за коронавируса полицейские Свердловской области обязаны ездить с включенными мигалками. Приказ об этом опубликован в проекте «Омбудсмен полиции».

«В целях реализации комплекса дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Свердловской области обеспечить передвижение на территории обслуживания служебного транспорта, имеющего цветографическую раскраску, с включенными проблесковыми маячками», — сказано в приказе, подписанным начальником ГУ МВД по Свердловской области, генерал-майором Александром Мешковым.

Начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых пояснил URA.RU суть приказа. «Передвижение служебного транспорта Свердловского гарнизона полиции с проблесковыми маячками, особенно в вечернее и ночное время, всегда было и есть обыденным делом. Никакого преимущества перед иными участниками движения это не дает. Приказ подписан для придания более ответственного отношения к неотложным оперативным задачам, стоящим перед личным составом в непростое время, в котором живут сейчас наша область, страна и весь мир. Преимущество спецмашины получают только тогда, когда одновременно включены и проблесковые маячки, и звуковая сирена. Что касается „скунса“, который подло, изподтишка и трусливо сливает служебную документацию, уверяю, что сыщики нашего УСБ рано или поздно его выявят и с позором уволят из системы МВД», — объяснил полковник Горелых.

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