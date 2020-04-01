В России число заболевших растет медленнее, чем в Германии и Южной Корее

Рост числа заболевших коронавирусом в России ниже, чем в такой же период развития эпидемии в Южной Корее и Германии. По мнению вирусолога Виктора Зуева, карантинные меры в России уже дают первые результаты.
В Южной Корее, которая считается эталоном по борьбе с эпидемией, 26 февраля число заболевших перевалило за тысячу, а уже спустя три дня составило 3150. В Германии, Италии и США, где начало эпидемии было довольно спокойным, эта отметка была пройдена за четыре дня. В России 1036 больных было выявлено 27 марта, спустя пять дней отметка в три тысячи больных еще не достигнута.
В России к 1 апреля известно о 2777 зараженных коронавирусом, прирост составил 440 человек. При этом в предыдущие сутки этот показатель подскочил сразу на 500 заболевших. По мнению вирусолога Виктора Зуева, несмотря на снижение числа выявленных больных, думать о снятии карантина рано. «Надо усилить эффект, чтобы это [снижение роста числа заболевших в России] стало закономерностью», — отметил он в разговоре с URA.RU. Вирусолог напомнил, что новые случаи заражения могут возникнуть из-за туристов, возвращающихся из других стран.
Всего в мире на 1 апреля насчитывается более 862 тысяч зараженных, умерли более 42 тысяч человек. Самая сложная ситуация остается в США, где заражены 188 592 человека (за сутки число выросло на 4 662), умерли 4 056 американцев (+333). Постепенно снижается рост заболевших в Италии, там зафиксировано 105 792 случая (+4 029), умерли 12 428 (+838). Италии по-прежнему самая высокая смертность от коронавируса — смертью заканчивается 11,75% случаев болезни. В Германии зафиксировано 71 808 больных (+823), 775 умерли (+93), там по-прежнему низкая летальность серди больных — 1,8%, в России этот показатель на сегодняшний день составляет 0,94%.
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