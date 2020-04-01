В России число заболевших растет медленнее, чем в Германии и Южной Корее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Карантин помогает сдерживать число заболевшихФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рост числа заболевших коронавирусом в России ниже, чем в такой же период развития эпидемии в Южной Корее и Германии. По мнению вирусолога Виктора Зуева, карантинные меры в России уже дают первые результаты.

В Южной Корее, которая считается эталоном по борьбе с эпидемией, 26 февраля число заболевших перевалило за тысячу, а уже спустя три дня составило 3150. В Германии, Италии и США, где начало эпидемии было довольно спокойным, эта отметка была пройдена за четыре дня. В России 1036 больных было выявлено 27 марта, спустя пять дней отметка в три тысячи больных еще не достигнута.

В России к 1 апреля известно о 2777 зараженных коронавирусом, прирост составил 440 человек. При этом в предыдущие сутки этот показатель подскочил сразу на 500 заболевших. По мнению вирусолога Виктора Зуева, несмотря на снижение числа выявленных больных, думать о снятии карантина рано. «Надо усилить эффект, чтобы это [снижение роста числа заболевших в России] стало закономерностью», — отметил он в разговоре с URA.RU. Вирусолог напомнил, что новые случаи заражения могут возникнуть из-за туристов, возвращающихся из других стран.

Всего в мире на 1 апреля насчитывается более 862 тысяч зараженных, умерли более 42 тысяч человек. Самая сложная ситуация остается в США, где заражены 188 592 человека (за сутки число выросло на 4 662), умерли 4 056 американцев (+333). Постепенно снижается рост заболевших в Италии, там зафиксировано 105 792 случая (+4 029), умерли 12 428 (+838). Италии по-прежнему самая высокая смертность от коронавируса — смертью заканчивается 11,75% случаев болезни. В Германии зафиксировано 71 808 больных (+823), 775 умерли (+93), там по-прежнему низкая летальность серди больных — 1,8%, в России этот показатель на сегодняшний день составляет 0,94%.

Россия выглядит благополучно на фоне лидеров по числу заболевших
Инфографика: URA.RU

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...