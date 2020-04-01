Из-за коронавируса штаб ЦВО частично уходит на карантин

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Оцепление у Штаба Центрального военного округа. Екатеринбург, штаб цво
30% офицеров штаба ЦВО уйдут в отпуск из-за карантинаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В условиях пандемии коронавируса в штабе Центрального военного округа изменят рабочий процесс. Часть офицеров штаба округа отправляют в неплановый отпуск.

«Решением командующего войсками Центрального военного округа в ближайшее время гражданский персонал штаба будет работать по сокращенному рабочему дню — до 12 часов дня. Офицеры штаба численностью до 30% будут отправлены в отпуск до особого распоряжения. На боеспособности войск это не скажется», — сообщил URA.RU источник в военном ведомстве.

В пресс-службе Центрального военного округа пообещали предоставить комментарий позже.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за коронавируса перенесена дата начала весеннего военного призыва. Указом президента призыв стартовал 1 апреля, но из-за пандемии работа призывных комиссий начнется не раньше середины месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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