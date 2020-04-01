Из-за коронавируса штаб ЦВО частично уходит на карантин

В условиях пандемии коронавируса в штабе Центрального военного округа изменят рабочий процесс. Часть офицеров штаба округа отправляют в неплановый отпуск.
«Решением командующего войсками Центрального военного округа в ближайшее время гражданский персонал штаба будет работать по сокращенному рабочему дню — до 12 часов дня. Офицеры штаба численностью до 30% будут отправлены в отпуск до особого распоряжения. На боеспособности войск это не скажется», — сообщил URA.RU источник в военном ведомстве.
В пресс-службе Центрального военного округа пообещали предоставить комментарий позже.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за коронавируса перенесена дата начала весеннего военного призыва. Указом президента призыв стартовал 1 апреля, но из-за пандемии работа призывных комиссий начнется не раньше середины месяца.
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