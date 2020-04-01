Из-за коронавируса в трети регионов России переносят дату призыва в армию

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Клипарт. Магнитогорск, военкомат, комиссия, магнитогорск
Медосмотр призывников перенесен из-за коронавирусаФото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за эпидемии коронавируса произошли изменения в работе призывных комиссий в Центральном военном округе (в ЦВО входит треть регионов России). Об этом URA.RU сообщают призывники, которые получили предупреждения из военкоматов.

«У меня была назначена военно-врачебная комиссия на 2 апреля. Однако сейчас позвонили из военкомата и сообщили, что медкомиссия переносится на 12 мая», — рассказал URA.RU призывник Дмитрий, попросивший не публиковать его фамилию.

Источник в военном ведомстве сообщил URA.RU, что из-за коронавируса все медкомиссии переносятся ориентировочно на 13 апреля, а в войска новобранцы начнут поступать не раньше 20 мая. «Все будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемия. Может быть, призыв начнут чуть раньше, может, чуть позже — в зависимости от ситуации с вирусом», — объяснил инсайдер.

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили, что в работе призывных комиссий произошли сдвиги. «Согласно указу президента, весенняя призывная компания стартовала 1 апреля. Однако из-за карантинных мероприятий начало работы призывных комиссий переносится на середину апреля», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦВО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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