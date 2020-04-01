Путин: на карантине в России — больше трех миллионов человек

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По словам Владимира Путина, ситуация с коронавирусом в России усложняетсяФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России усложняется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«На карантине в России 3,3 миллиона человек. На самоизоляции находится 292 740 человек», — цитирует «Комсомольская правда» Путина. Также глава государства отметил, что за три недели в Россию вернулись 825 тысяч россиян. Еще 20 тысяч вернутся на территорию РФ в ближайшее время. Кроме того, российский лидер отметил, что в мире также очень сложная ситуация с коронавирусом, уточняет РИА «Новости».

По данным портала coronavirus-monitor.ru, в России зафиксировано 2780 случаев заражения коронавирусом. В мире им больны более 889 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, напоминает «Национальная служба новостей». Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что нерабочую неделю необходимо продлить, чтобы не допустить распространения инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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